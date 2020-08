Tacchinardi a CN24: "Il Napoli non deve lasciarsi sfuggire l'occasione al Camp Nou. Il lavoro svolto da Gattuso è stato positivo"

Napoli - Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sicuramente il Camp Nou è diverso se ci giochi con i tifosi. Penso che lo stadio vuoto sia un vantaggio per il Napoli, è un'occasione da non farsi scappare anche perché il Barcellona non sta vivendo un momento positivo. Gli azzurri arrivano nel momento migliore della gestione di Gattuso che ha recuperato un gruppo che aveva bisogno di correre, di spingere il motore al massimo in gara ed allenamento. La prima parte di Rino a Napoli è stata caratterizzata da una fase difensiva, oggi vediamo una squadra che gioca bene e non ti dà punti di riferimento. L'annata del Napoli è stata al di sotto delle aspettative, ma la rosa è secondo me indietro solo alla Juve".