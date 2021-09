Ultime calcio - Termina 0-0 la gara con la Svizzera a Basilea per l'Italia di Mancini. E' il secondo pareggio, questo a reti inviolate, dopo quello con la Bulgaria. Gli azzurri falliscono un calcio di rigore con Jorginho. Italia sempre in testa con 11 punti, Svizzera seconda a 7 punti ma con due gare in meno. Prossimo match contro la Lituania mercoledì a Reggio Emilia. L'Italia arriva a 36 risultati utili consecutivi ed è record mondiale!