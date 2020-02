Luisito Suarez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono certo vedremo una bella partita. Il barcellona è forte, ma non è la squadra forte che tutti conoscono. Non sono al massimo sul piano del gioco come gli anni scorsi in cui ti dominavano. Stanno vivendo un momento particolare, c'è un momento di maretta. Messi e Maradona sono due grandissimi anche se appartenenti in epoche di versi. I blaugrana dipendono troppo da Leo perché è l'unico che gli sta risolvendo le partite"