Luisito Suarez: "Consiglio ad Icardi Napoli: se riuscisse a vincere lì diventerebbe un re!"

Notizie Calcio Napoli - Luis Suarez, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Difficile capire come stanno le cose all’Inter con Icardi. Visto quello che sta succedendo, credo che il ragazzo ha deciso di andare alla Juventus. E’ una sorta di braccia di ferro tra due parti che vogliono avere la meglio e trarre il massimo da questa situazione. Se fossi nel ragazzo, accetterei Napoli: se dai una mano a questa squadra a vincere, lì diventi il re! Accetterei Napoli anche a cifre più basse, tanto è ricco comunque. La Roma è indietro rispetto agli azzurri”.