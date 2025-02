Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Inter, ha parlato così della lotta scudetto:

"Ko Inter? Il Napoli resta a tiro. Va però anche evidenziato che questa è la seconda sconfitta in pochi giorni, dopo quella con la Fiorentina. C'è da preoccuparsi per questo secondo tempo, ma niente è già scritto, mi preoccuperei solo per questo secondo tempo".