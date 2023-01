Stramaccioni: "Aspetterei a dare il Milan spacciato: Il Napoli deve esaltarsi, la Roma non deve speculare troppo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ed attuale telecronista di Dazn. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Esperienza Mondiale? "Il progetto in Qatar è stato molto bello, si è trattata di un'esperienza molto formativa. Quando ho firmato per l'accordo, il sogno era di vedere la Nazionale ai Mondiali, ma è stata ugualmente una bellissima avventura".

Parere su Napoli-Roma? "Gli azzurri stanno domimando la Serie A, considerate anche le difficoltà delle rivali. Proprio per questo, il Napoli deve necessariamente esaltarsi, vale ancora di più il momento vissuto dalla squadra. La Roma dovrà giocare a testa alta, senza speculare troppo, deve tentare di fare la propria gara. I partenopei giocheranno in dodici per l'apporto del pubblico, sono i favoriti per la vittoria della sfida".

Il Milan può rientrare nella lotta scudetto? "In Italia c'è questa abitudine di passare da un estremo all'altro. Mi piace essere equilibrato. I rossomeri stanno vivendo un'involuzione con gli stessi protagonisti della passata stagione, questo è un dato sorprendente. Tuttavia, fa bene la società a tenere la barra diritta del timome, questa è la vera forza di un grande club. Sorprende comunque la lontananza della migliore perfromance della squadra, poiché il Milan non riesce più a giocare da Milan. Sembra il club meno in forma nella lotta scudetto, ma attenderei a darla per vinta".

Pensieri su Zaniolo e Raspadori, simboli della nuova generazione italiana? "Hanno dei punti in comune, nonostante le loro storie completamente differenti. Nicolò ha trascinato la Roma alla vittoria della Conference ed aveva raggiunto già un livello importante nel calcio italiano. Non possiamo più definirlo un giovane, sta vivendo un momento particolare. Poteva evitare di rilasciare alcune dichiarazioni... Mi auguro che possa tornare a giocare. Per quanto concerne Jack, il Napoli ha effettuato l'ennesimo colpo incredibile di un mercato fantastico. Kim e Kvara sono la nuova spina dorsale della squadra azzurra, nessuno si aspettava un anno fa di scovare un talenti simili provenienti da campionati non europei. Si sono subito adattati bene alla realtà italiana, stanno disputando una grande stagione. Jack ha una duttilità tattica esplorata da Spalletti. Quest'ultimo sta tentando di collocare Raspadori come mezz'ala, una scommessa su cui puntare. Questo è lo stesso iter effettuato anche da Zielinski, il quale è stato arretrato ed ora è una delle migliori mezz'ala in Europa. Raspadori è un grande calciatore, uno dei prospetti più interessanti".