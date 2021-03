Stendardo: "La Roma ha dimostrato di pagare la stanchezza dopo l'EL, il Napoli ha un vantaggio"

Napoli Calcio - Guglielmo Stendardo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La Roma, settimana scorsa, ha pagato la gara di Europa League, così come è accaduto al Milan. E' difficile affrontare squadre come il Napoli che ha potuto preparare con una settimana tipo come questa. La Roma fa un gioco offensivo che lascia degli spazi e il Napoli può metterli in difficoltà".