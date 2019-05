Guglielmo Stendardo, ex Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “

“Koulibaly è il top, è anche un ragazzo serio e ha qualità importanti. Mi auguro diventi il capitano del Napoli, fa la differenza in campo e fuori dal campo. Se proprio devo sceglierne uno da tenere mi tengo lui.

Per quanto riguarda alcuni giovani del Napoli, come Tutino, mi auguro vadano altrove per trovare continuità. C’è troppa competitività nel Napoli per emergere”