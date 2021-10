Stendardo: "Insigne? Mi auguro possa rimanere al Napoli, un epilogo alla Donnarumma sarebbe un peccato"

Ultime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Insigne? Da napoletano mi auguro che Insigne possa rimanere al Napoli, per quello che ha fatto negli ultimi anni. E' un giocatore importante. Mettendo da parte i sentimenti, lo considero determinante per questo Napoli. Bisogna capire se questo matrimonio sarà d'interesse o d'amore. Io penso possa andare avanti il matrimonio d'amore. Se il Napoli deve essergli riconoscente, anche Insigne deve essere riconoscente al Napoli, che lo ha fatto diventare il giocatore che è. Spero non finisca come con Donnarumma. Sarebbe un peccato, perché è uno dei pochi italiani e napoletani nel Napoli e spero possa completare il suo percorso nella sua città".