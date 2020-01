Stendardo: "Gattuso si affida ai nuovi arrivati, serve ritrovare entusiasmo stasera!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita tra Napoli e Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli l’anno scorso non ha fatto così male, con Ancelotti che inizialmente si è messo sulla scia di Maurizio Sarri. Poi è successo qualcosa nello spogliatoio e noi, stando fuori, non possiamo sapere in maniera precisa quello che è accaduto. Gattuso si affida ai nuovi arrivati confermando il modulo, 4-3-3, mentre Inzaghi va sulle certezze. Il Napoli deve ritrovare entusiasmo che manca in questo momento”.