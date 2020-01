Stendardo: "Assurdo vedere il Napoli così in basso ma nulla è perduto: questa squadra può battere chiunque! Su Petagna e Manolas..."

Ultimissime calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juventus ha fatto praticamente nulla, l'unica occasione è stata praticamente il gol di Cristiano Ronaldo. Petagna è un giocatore molto fisico ma è migliorato molto negli ultimi anni ed aiuta la squadra. Rappresenta un punto di riferimento ed ha caratteristiche molto particolari, diverse da quelle di tutti gli attaccanti del Napoli. Dal punto di vista umano, è un ragazzo serio. E' un professionista. Dopo aver fatto un po' di gavetta, all'Atalanta ha trovato la sua collocazione ed il suo modulo ideale. Il Napoli ha valori importantissimi ed è assurdo vedere una squadra di questo tipo così in basso in classifica. Nulla è perduto: c'è la Champions League, la Coppa Italia, torneo in cui può andare in finale, e poi c'è il campionato con 18 partite da giocare. Se il Napoli si conferma quello dell'altra sera può battere chiunque. Serve però avere la spinta del pubblico. Le doti di Manolas non si discutono anche se, essendo molto impulsivo, a volte mette in secondo piano la tattica. In alcuni casi quest'anno è stato determinante ma in alcuni casi ha pagato anche lui per i momenti ed i risultati. Di Lorenzo nasce esterno ma si è adattato bene a fare il difensore centrale, bisogna apprezzarlo nonostante qualche inevitabile errore".