Stendardo a CN24: "Ilicic e Duvan pezzi pregiati dell'Atalanta. Milik? Parlando con mister Ancelotti..."

Guglielmo Stendardo ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Ilicic e Zapata hanno fatto davvero molto bene. Il colombiano ha fatto la differenza con Josip e Gomez, stiamo parlando di un tridente davvero molto forte nel nostro campionato. In più non scorderei uno come Castagne che può fare sempre comodo. Milik è un ottimo calciatore, parlando con Ancelotti mi confermava questo e che lo considera il top. Il polacco non ha espresso ancora tutto il suo potenziale, il Napoli ne beneficerebbe se dovesse arrivare uno alla Icardi ma ci sono degli equilibri economici da rispettare. L'Atalanta è una società in crescita investendo su stadio, settore giovanile e non solo. Ancelotti mi ha detto che Ghoulam ha recuperato ed ha molta fiducia in Meret"