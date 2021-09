Stellone: "Osimhen è l'attaccante più forte in Italia: è completo, non ha difetti. Napoli favorito dal calendario? Le squadre si affrontano tutte, con la Juve..."

Napoli Calcio - Roberto Stellone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen sta dimostrando, dall'anno scorso, anche se adesso è cresciuto tanto, di avere qualità incredibili. E' completo: rapido, spirito di sacrificio e potenza. E' attaccante che va in giro per il campo e fa salire la squadra o gli esterni. Attacca la profondità quando la squadra è bassa, completo da area di rigore. L'attaccante più forte in Italia. Napoli favorito dal calendario? Le squadre vanno incontrate tutte, tutti hanno avuto un inizio di stagione abordabile. Il Napoli ha dimostrato di essere forte anche con la Juve. Ha subito pochi gol e pochi tiri in porta. In questo momento è la squadra più in forma. E' una seria candidata con Inter e Milan allo scudetto. la Juventus è distante nonostante le due vittorie".