SSC Napoli, la radio ufficiale: "Pecoraro su Juventus-Inter, ecco perché il procuratore non poteva parlarne prima"

Ultime notizie calcio Napoli - Diego De Luca, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Negli ultimi giorni si sono sollevate polemiche circa le parole di Pecoraro sui file audio e video della partita tra Juventus ed Inter. Abbiamo fatto degli approfondimenti ed abbiamo scoperto alcune cose. Sino allo scorso dicembre Pecoraro non poteva parlare perché c’era il segreto istruttorio. Farlo immediatamente subito dopo la fine del segreto istruttorio poteva sembrare una vendetta e non era così. Chi detiene i file audiovideo delle partite sono di proprietà di una società privata e la procura non ha una polizia che può andare a richiedere questi file”.