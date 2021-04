SSC Napoli, la radio ufficiale - La decisione sul nuovo allenatore si prenderà a fine stagione, dipenderà molto dalla Champions

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal:

"Si tornerà domani a lavoro a Castel Volturno, dopo due giorni di riposo. Per quanto riguarda il nuovo allenatore si deciderà alla fine della stagione agonistica di massima serie. Tanto dipenderà dalla posizione di classifica degli azzurri".

Inoltre, De Maggio, non ha escluso un'ipotesi clamorosa che sarebbe la permanenza di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, molto probabilmente, dirà addio alla squadra azzurra, ma il giornalista evidenzia: "A meno che il patron non decida di confermare Ringhio Gattuso in azzurro e gli chieda la permanenza. Tanto dipenderà dalla posizione di classifica del Napoli, si aspetterà l'eventuale qualificazione in Champions League prima di prendere ogni decisione"