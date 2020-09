SSC Napoli, la radio ufficiale - In allenamento Gattuso ha sollecitato molto Osimhen. Cori per Koulibaly a Castel di Sangro

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Lucio Pengue, giornalista dell'emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Oggi seduta d'allenamento molto fisica, c'è stato un folto gruppo di tifosi che hanno avuto modo di vederla. Lavoro fisico sul campo per i calciatori con scatti e ripetute, poi s'è lavorato a gruppetti sul controllo palla e sulla velocità. Abbiamo visto poco, oggi, dal punto di vista tattico. Domani contro il Teramo mi aspetto il 4-2-3-1, sono queste le occasioni per provare. Oggi c'erano tantissimi cori per Koulibaly, il pubblico gli pregava di restare e lui ha salutato i tifosi. Osimhen oggi è stato sollecitato più volte da Gattuso che ci tiene molto al suo inserimento in squadra".