SSC Napoli, l'avvocato: "Osimhen? Due punti potevano bocciare il ricorso: condotta da gravemente a meramente antisportiva. Governo inglese? Penalizzazione eccessiva evitata, chiesto anche il rinvio"

Napoli Calcio - Avvocato Mattia Grassani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo in attesa di vedere questa sera un grande Napoli. Osimhen? Eravamo desiderosi e curiosi di conoscere le ragioni della riduzione. Pochi minuti fa sono state notificate: dall'articolato argomentare della sentenza, capiamo che l'arbitro è stato sentito dopo la nostra discussione. Da questo contatto, emerge che l'arbitro aveva visto la mano del giocatore ma non la trattenuta precedente. Lo scontro avveniva dentro l'area di rigore, ma la palla era già fuori dalla portata dell'attaccante. Su questi due punti, già c'era da fermarsi. La corte ha ritenuto valido il ricorso e sulla base dei condivisibili ragionamenti, aggiunge anche che il contatto non ha avuto conseguenze fisiche per l'avversario e induce a riqualificare la condotta gravemente antisportiva, ma meramente antisportiva. Questo ci dice che un pallone che ha superato i contendenti in area di rigore, attraverso una sponda, possa anche tornare in quella zona. Soluzione col Governo Inglese? Mi sono interfacciato con il Governo inglese, abbiamo predisposto delle missive per la UEFA rappresentando l'assoluta inaccetabilità alle prospettive che si stavano avvicinando. La penalizzazione per il Napoli era eccessiva. Avevamo chiesto il rinvio".