SSC Napoli, l'avv. Lubrano: "Superlega? Esclusione dei club dalla Serie A possibile, ma le sanzioni potrebbero essere impugnate. Pensiero di ADL? Va chiesto a lui"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Lubrano, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Superlega? L'esclusione dei club dalla Serie A è possibile per l'articolo 8, comma 1, lettera J che prevede tra le sanzioni anche l'esclusione dai campionati. Potrebbe essere questo il ragionamento: tu esci dalla UEFA e dalla FIFA ed io ti escludo dalle mie competizioni. La Superlega si pone come assoluta incompatibilità con la nuova Champions League mentre resterebbe compatibile anche con i campionati nazionali. Sono al momento dodici club, più altri tre club da individuare e cinque che saranno invitati. De Laurentiis come reagirebbe? Va chiesto a lui, non sono nelle condizioni di rispondere. L'invito per un anno non dà certezza sul futuro, anche perché non c'è chiarezza sui criteri di invito. Le sanzioni potrebbe essere seriamente comminate da UEFA, FIFA e Federazioni ma potrebbero essere impugnate per quello che è il diritto sulla competizione a livello europeo".