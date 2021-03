SSC Napoli, il legale Lubrano: "La Roma ha contestato i quindi giorni di preavviso, legittimo lo spostamento"

Enrico Lubrano, legale SSC Napoli presso il Collegio di Garanzia dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Intervengo a titolo personale, mi sono fatto un'idea chiara dell'art. 29. La Roma ha contestato i quindici giorni di preavviso. Ma è una facoltà discrezionale del presidente di Lega. Quindi è legittimo lo spostamento. Sono valutazioni di opportunità, sul merito si può dire tutto ed il contrario di tutto. C'è la discrezionalità del presidente di Lega e la Roma può contestare questa decisione ed esercitare le proprie rimostranze, ma non è stato violato l'art 29".