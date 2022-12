SSC Napoli, Grava: "La convocazione di Ambrosino è una gioia immensa. Hysaj e Marchisano? Hanno potenzialità per diventare professionisti. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio"

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La convocazione in Nazionale di Ambrosino per lo stage è stata una gioia immensa sia mia che di tutto il settore giovanile. Ha coronato il sogno di ogni giovane, giocare in Nazionale. Sono contento per lui. Siamo attenti a tutti i giovani e lo scouting è fondamentale in questo lavoro. Cerchiamo di prendere quante più informazioni possibili. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio. Qualità che abbinata alla mentalità ti portano a fare il giocatore. Barba? Sta facendo bene, ha qualità e struttura: un difensore completo. Si crescono i ragazzi e il cerchio si stringe. In campo non si può barare, devi sempre sfruttare il treno che passa. Anche altri ragazzi sono andati in Turchia e la soddisfazione è nostra e soprattutto loro. Hysaj e Marchisano? Due ragazzi 2004 che stanno facendo bene e hanno potenzialità per diventare professionisti. Si deve sempre lavorare sul sacrificio, è alla base di chi vuole arrivare. Gente che non ha voglia di lavorare o si adagia, è gente perdente. I campioni sono quelli che si allenano a mille e non vogliono mai perdere".