SSC Napoli, Formisano: "I prodotti lanciati per Natale sono già quasi tutti esauriti, tanti tifosi presenti per le amichevoli. Col calendario abbiamo lanciato un messaggio"

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales and Marketing della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"I nostri calendari hanno sempre parlato della storia, dei monumenti e di tutto quello che ci circonda. Oggi i nostri occhi hanno nelle immagini, purtroppo, quello che accade ancora oggi in Ucraina con la Guerra. Noi abbiamo voluto mandare un messaggio di pace con il calendario, ma sotto ogni punto di vista e non solo verso la Guerra in Ucraina. La sana competizione e il rispetto del valore dell'avversario sono i principi fondamentali di questi valori. Il prezzo del calendario è sempre lo stesso da 15 anni nonostante il costo della carta è aumentato in questi anni.

Abbiamo mandato messaggi nel calendario con grandi personaggi storici come Alì, Madre Teresa di Calcutta e tanti altri. L'animazione sull'abbigliamento tecnico ha riscontrato grande successo già da molti anni, lo stesso vale ora per quelle con il tema natalizio appena lanciato. L'estensione di gamma anche in maniera ironica è vincente. Abbiamo quasi finito tutto tra le cose lanciate per il tema di Natale.

Se ci sono problemi specifici con i biglietti di Ticketone segnalate sempre. Abbiamo anche la possibilità di vendita online, sono settimane che sperimentiamo il bigleitto elettronico su Wallet. Siamo sempre a disposizione per risolvere i problemi.

Le prossime due amichevoli sono per riabbracciare con il nostro pubblico. Abbiamo messo prezzi ridotti e orari comodi per portare più tifosi possibili al Maradona".