SSC Napoli, Formisano: "Sorpresa per Hamsik, premiazione e presenza di un altro ospite. Reja? Non posso dir nulla. Il calendario in edicola il 12"

Alessandro Formisano, Head of Operation e Sales&Marketing della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Monopoli del Napoli? Caselle dedicate alla squadra del Napoli con i momenti più importanti al posto dell'albergo si costruiscono gli stadi. Monopoli targato Napoli, non poteva mancare un'edizione speciale per il Calcio Napoli. Negli anni abbiamo dato ai tifosi cose uniche come il Super Santos azzurro".

"Calendario del Napoli? In edicola al 12 dicembre, tra pochi giorni. Con voi giornalisti e amici tifosi ci diamo appuntmaneto l'11 alla stazione marittima con la MSC e lo presenteremo. E' una costante del tempo: eccellenza realizzativa di idee, grafica e numeri. E' capitato negli anni che i numeri fossero altissimi a prescindere dal risultato sportivo".

"Napoli-Genk ci sarà Hamsik? Marek ci ha confermato questa data, nei limiti di quello che il regolamento UEFA contiene: un'ora prima della gara faremo una piccola cerimonia di premiazione alla carriera azzurra di Marek con una sorpresa. Ci sarà una persona molto amata dai napoletani che lo premierà. Ricordo ai tifosi di arrivare almeno alle 17.45 per godersi questo piccolo momento di celebrazione".

"Io vedo che il marchio si è consolidato negli anni, è cresciuto tanto in termini di consapevolezza delle persone che si avvicinano a noi. Il nostro impegno credo sia noto a tutti. Cerchiamo di fare delle cose uniche e fuori dal comune. C'è una crescita costante, c'è ancora tanto da fare. Quest'anno è da ricordare per quello che è diventato lo stadio San Paolo, si è riqualificato. I tifosi di tutti i settori hanno utilizzato lo stadio con un rispetto che ci aspettavamo e non c'è un solo sediolini che sia rotto. Credo che sia una bellissima cosa che dobbiamo tributare ai nostri tifosi che hanno salutato questo nuovo stadio con grande affetto".

"Amazon? L'online è un canale che fa crescere la nostra visibilità. Il nostro sito internet ha per scelta una profonità di gamma che non hanno altri. Quando un tifoso vuole comprare un prodotto azzurro può consultare sia Amazon che il nostro sito ufficiale".

"Reja con Marek al San Paolo? Non mi far svelare nulla, Edy è di casa e le porte di Napoli son sempre aperte. Io il giorno 11 quando parleremo del calendario, aggiungerò un'altra iniziativa destinata soltanto alle scuole calcio del territorio di usufruire di una promozione per andare allo stadio".