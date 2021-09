SSC Napoli, Formisano: "Apriamo tornelli aggiuntivi già dalle 14! I tifosi devono aiutarci, il club sta facendo grandi sacrifici. Multe? Sono gestite dalla Questura"

Alessandro Formisano della SSC Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

Alessandro Formisano parla dei cancelli aperti per Napoli Juve

"I cancelli apriranno alle 14:00 per Napoli Juve, 4 ore prima. I tifosi devono darci una mano. Con la gara con il Benevento abbiamo aperto alle ore 18:00 e tutti si sono presentati alle 20:00, è chiaro che gli afflussi rallentano. Bisogna anticiparsi per il bene di tutto. Per noi aprire con anticipo è un sacrificio organizzativo e non economico. Chiediamo ai tifosi di anticiparsi il più possibile. Ogni settore dello stadio sarà aperto alle 14. L'11 settembre 2001 ha cambiato le regole di viaggiare e il Covid è lo stesso per stare in luoghi affolatti. C'è la necessità di anticiparsi per fare i controlli come Green Pass e altre documentazioni, prima non era così e ora è tutto cambiato.

Il Green Pass è l'unico strumento che concede l'accesso all'impianto. Molte persone in fila vengono con doppia dose o tampone nelle scorse 48 ore. Se loro hanno queste documentazioni devono accedere alle piattaforme dello stato che concede il Green Pass. Loro non hanno il Green Pass se non completano la procedura e se è così non possono entrare allo stadio.

Abbiamo proposto a TickeOne di inserire il Green Pass sul biglietto per far si che i controlli da 2 diventino 1 soltanto, al momento però non è ancora realizzabile. Potevamo lavorare con 50 steward per Napoli Benevento, invece ne abbiamo impiegato 220. Domani faremo una diretta facebook dai tornelli dalle 14:00 per dimostrare gli sforzi che stiamo facendo. Ci troviamo in una situazione fuori dall'ordinario.

Abbiamo acquistati 60 nuovi spartphone per il controllo del Green Pass. Sono di una generazione pensata per questo tipo di lavoro. Ognuno ha nuove batterie di altre 5-6 ore di batterie. Non solo apriamo tutti i varchi disponibili come capitato con il Benevento, ma stiamo anche pensando di aprire nuovi varchi aggiuntivi già da domani con la Juve. La società si sta spendendo al massimo.

Le mutle ai tifosi sono tutte ed esclusivamente questione di Questura e Polizia. Sono loro a controllare posti a sedere e altro".