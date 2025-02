SSC Napoli e De Laurentiis, l'avvocato: "Non si rischiano penalizzazioni! Sorpresi dalla richiesta di rinvio a giudizio. Club non quotato in Borsa, ha agito nel rispetto dell’autorità italiana”

Uno dei legali della SSC Napoli e di De Laurentiis, Lorenzo Contrada, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Di seguito la nota stampa:

“In questo momento non c’è nessun rinvio a giudizio, ma solo una richiesta. Tra qualche mese ci sarà un’udienza per stabilire se effettivamente questa richiesta verrà accolta. Io non credo che De Laurentiis ed i vertici apicali rischino qualcosa, anche perché questa questione era già stata affrontata nell’ambito della giustizia sportiva ed era stato chiarito che non c’erano da riscontrare irregolarità nell’operato del Napoli portando all’archiviazione. Noi ci siamo sorpresi di questa richiesta, parliamo di un contesto tecnico e di irregolarità contabili.

Lavoro a Roma da tanti anni, e so come lavorano i pubblici ministeri, quindi avevamo consegnato una serie di attestati contabili nei quali avevamo dimostrato che erano stati rispettati tutti i principi di contabilità italiani perché il Napoli non è quotato in Borsa, al contrario di Roma e Juventus. Avevo chiesto al pubblico ministero di richiedere all’organo competente la bontà dell’operato del Napoli, poi è arrivata questa richiesta.

La posizione del Napoli ci sembra evidente, e la società è serena. Secondo noi non si rischia nulla né per la società né per la dirigenza, che al massimo andrebbe incontro a sanzioni che sarebbero pene pecuniarie. Non credo che in ambito sportivo possa cambiare qualcosa rispetto alla prima sentenza e poi all’appello, dove il Napoli è stato assolto.

Il bilancio degli azzurri viene considerato ancora come corretto, è solo che in questo caso viene interpretato in maniera diversa in ambito penale. Ma non ci sono elementi nuovi, quindi la giustizia sportiva non penso possa stravolgere quella che era stata la prima sentenza”