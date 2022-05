SSC Napoli, Bianchini: "Marketing estero? Abbiamo una sfida, un aspetto mi ha sorpreso"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 11.30 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, conferenza Bianchini SSC Napoli

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer SSC Napoli, in conferenza stampa:

"Il Napoli ha fatto un percorso importante dal punto di vista del marketing e del processo internazionale. Sono qui da 6 mesi e la nostra sfida è quella internazionale, dove le aree da crescere e strutturare sono molto ampie. Stiamo lavorando sul mondo del digitale e studiano quali aree approfondire, facendo forza sul brand Napoli e sulla forza che ha. Io sono rimasto sorpreso dall'attenzione che c'è sul marchio azzurro e la nostra intenzione è fare leva su questa passione per incrementare sempre di più il nostro obiettivo di espansione internazionale"