SSC Napoli, Baldini: "Calo andata-ritorno? Difficile spiegarlo, i calciatori hanno accumulato fatica"

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a presentare il match contro il Torino, bensì tutto il suo staff.

Domanda per Baldini sul rendimento differente tra andata e ritorno:

"E' difficile capire da cosa ha dipeso, è una domanda alla quale non c'è risposta perchè non c'è controprova. I nostri calciatori hanno accumulato fatica, in più c'è stato Covid e Coppa d'Africa. Quello che noi non abbiamo mai notato è la differenza dimpegno che è sempre stato ottimale. Su questo possiamo fare vlutazioni. Se ci fosse stato atteggiamento disponibilità saremmo potuti intervenire, ma i ragazzi sono stati straordinari per utto l'anno. Abbiamo raggiunto grazie a loro questo traguardo"