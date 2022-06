Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Valencia fa sul serio per Politano. Il suo agente è volato in Spagna e si registra già una prima offerta per il giocatore - 13 milioni di euro - considerata bassa dal Napoli, che ne chiede 20. Politano dal canto suo sarebbe felice di riabbracciare Gattuso.

