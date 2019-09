Sportmediaset, Benvenuti: "Mi aspetto Di Lorenzo titolare, curiosa di vedere la coppia Llorente-Mertens"

Francesca Benvenuti, collega di Sport Mediaset, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sarà una partita bellissima e libera da condizionamenti perchè il debutto porta tante emozioni positive a un Napoli che si è rinforzato e che ha imparato la lezione l'anno scorso e che vuole assolutamente arrivare agli ottavi di Champions. Gli azzurri non possono rischiare di arrivare all'ultimo match del girone rischiando l'eliminazione, rispettando le squadre che affronterà. Di Lorenzo sta stupendo tutti per maturità e continuità e credo che giocherà anche questa sera. Lo stesso Ancelotti ha detto che non bidogna rischiare esperimenti, quindi non mi aspetto particolari novità. Qualcosa cambierà davanti con la coppia formata da Mertens e Llorente con lo spagnolo che non è solo una torre ma anche un calciatore molto dotato tecnicamente".