Sportitalia, Pedullà: "ADL ha deciso di cambiare allenatore, dopo aver contattato Sarri doveva esonerare Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 8:

“Non puoi contattare Sarri dopo Verona per farlo tornare ad allenare in corsa, è normale ricevere il due di picche, ora serve solo un pupazzo da mettere in panchina. L’armonia di questo gruppo di lavoro ormai non c’è più, andare avanti in questo modo vuol dire continuare a compromettere una situazione già compromessa. Nel momento in cui chiami un altro allenatore, devi cambiare. La macchina si è fermata perchè De Laurentiis ha deciso di cambiare allenatore. La storia dice che devi cambiare, non puoi più andare avanti in questo modo. A questo punto ritengo che De Laurentiis debba andare dall’allenatore o dalla stampa per spiegare pubblicamente la situazione".