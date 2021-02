Sportitalia, Parlato: "Napoli, con la Juventus scelte obbligate in difesa. Unico ballottaggio a centrocampo, Osimhen centravanti"

Ultimissime calcio Napoli – Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli in questo momento è in campo per la rifinitura ma le scelte sono praticamente obbligate, soprattutto in difesa. Ci saranno Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui davanti ad Ospina. Lobotka e Bakayoko in ballottaggio, con Elmas e Zielinski ad andare a comporre il 4-3-3 he potrà diventare poi 4-2-3-1. In avanti Lozano, Insigne ed Osimhen. Il nigeriano favorito su Petagna”.