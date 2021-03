Sportitalia, Parlato: "Milan-Napoli ha dimostrato che infortuni ed Europa League incidono, la squadra di Gattuso sta tornando"

Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto sul suo profilo Facebook per commentare l’attuale momento del Napoli di Gattuso.

Per tutti i “Gattusangoli” Milan Napoli ha dimostrato che:

1) L’Europa League toglie energie fisiche e mentali

2) Che giocare con 6-7 assenze specie in attacco è difficile per tutti

3) La settimana tipo ha senz’altro inciso positivamente sulla prestazione ed anche sull’organizzazione di gioco.

4) Che pur avendo ancora un Mertens non al meglio così come Osimhen è necessario avere almeno due attaccanti a disposizione (sono stati fuori tre mesi).

5) Hysaj tanto criticato è stato uno tra i migliori

In conclusione: Il Napoli con il recupero di giocatori importanti può tornare ad essere la squadra di inizio campionato.