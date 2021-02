Sportitalia, Parlato: "L'eliminazione dall'EL può permettere il recupero dei calciatori attualmente fuori. Koulibaly? Potrebbe partire titolare..."

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Parlato

"Siamo al bivio, paradossalmente l'eliminazione dalla Europa League può permettere il recupero di calciatori attualmente fuori. Koulibaly? Oggi c'è riposo per la squadra, arrivata a Castel Volturno solo per ritirare le auto. Koulibaly e Ghoulam sono guariti, si cerca di recuperare anche Politano. Koulibaly potrebbe scendere in campo ma solo nella rifinitura ne sapremo di più. Con l'Atalanta sarà fondamentale".