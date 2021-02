Sportitalia, Parlato: "Chance per Demme contro il Granada. Mertens sarà convocato, ma in campo solo a gara in corso"

Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Recuperati quasi sicuramente Demme e Hysaj. Mertens potrebbe essere convocato ma partirà dalla panchina perché non ha il ritmo gara. Penso che ci sarà un recupero lento sul campo a partita in corso. La formazione sarà da inventare. Demme potrebbe scendere in campo a centrocampo e in attacco ci saranno Insigne, Politano e uno tra Zielinski ed Elmas. Si capiranno bene le condizioni di Mertens".