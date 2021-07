Sportitalia, Parlato a CN24: "Spalletti è in ritardo, doveva essere a Castel Volturno alle ore 12. Assenti De Laurentiis e Giuntoli, emozionato il team manager Santoro"

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’arrivo di Spalletti? Il nome del centro sportivo è legato a Konami ma non c’è ancora una scritta ben visibile. Spalletti è in ritardo sulla tabella di marcia, doveva essere qui alle ore 12: non c’è nemmeno De Laurentiis, mentre è presente il vice-presidente Edoardo ed il team manager Giuseppe Santoro, un po’ emozionato per il ritorno dopo tanto tempo. Spalletti è un po’ in ritardo, considerando che l’incontro con De Laurentiis era previsto per le 12.30: è assente anche il direttore sportivo Giuntoli, così come l’amministratore delegato Andrea Chiavelli”

I temi dell’incontro De Laurentiis-Spalletti? Visitare il centro sportivo, parlare del ritiro e poi soprattutto il mercato: sulla carta si deciderà di fare determinate cose ma non tutte potrebbero andare in porto. Potrebbe esserci una lista primaria, all’interno della quale l’esterno sinistro è in prima posizione: Emerson Palmieri è il nome, ma guadagna troppo e per arrivare ad un prestito il calciatore deve prima rinnovare il contratto in scadenza.

Giuntoli? Il ds venne messo in discussione, ma ha un contratto lungo: magari arriverà nelle prossime ore a Castel Volturno, in passato c’è stato un momento di freddo con De Laurentiis e mercoledì il suo nome non è mai stato fatto. Bisogna capire quanto sarà centrale nel mercato del Napoli, se le scelte saranno fatte da Spalletti e avallate da De Laurentiis. Giuntoli sul mercato in uscita ha operato bene, il Napoli in questo momento ha necessità di cedere e non può acquistare se non vende prima qualcuno”