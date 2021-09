Sportitalia, Parlato a CN24: "Petagna dal 1' col Benevento, lotta a destra per essere il vice Di Lorenzo. Battere la Juventus sarebbe una vendetta sportiva dopo Napoli-Verona"

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Da pochi minuti è andato via Petagna da Castel Volturno. Questa amichevole sarà di coloro che ambiscono a qualche possibilità contro la Juve per guadagnare gerarchie: per esempio a destra tra Zanoli e Malcuit. A sinistra il titolare è Mario Rui, aspettando Ghoulam e magari quel Juan Jesus che giocherà al centro. Le altre scelte sono scontate, Politano potrebbe arretrare un po'. Sarà un Napoli pieno di giovani della Primavera. Sarà una partita che continuare a riassaporare il clima partita e stadio. Mettere dietro la Juventus sarebbe una vendetta sportiva dopo Napoli-Verona. Mertens? Potrebbe essere convocato con la Juventus ma è una situazione che va monitorata. La decisione, la spinta maggiore, si potrà avere solo dopo la conferma o meno della squalifica ad Osimhen. Mertens sta bene ma la tabella di marcia lo porterebbe alla prossima sfida con l'Udinese".