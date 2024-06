Sportitalia, Parlato a CN24: "Difficile un ingaggio alto a Kvaratskhelia se non vendi Osimhen, Di Lorenzo si è sentito abbandonato"

Calciomercato Napoli - Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv per parlare della situazione di Kvaratskhelia e Di Lorenzo:

"Il prolungamento di contratto del georgiano a cifre pi√Ļ adeguate si aspettava tempo fa, forse dopo lo scudetto. La gestione √® stata sbagliata e ora bisogna fare i conti con un problema che non era previsto e andava risolvere prima. Ora va cancellato e bisogna ripartire, perch√© le cose stanno cambiando.¬†Osimhen ha rinnovato e Kvaratskhelia no, non √® stato giusto dopo lo Scudetto. Oggi Victor ha una clausola e un ingaggio alto ed √® difficile da vendere. Forse oggi non puoi dare l‚Äôingaggio alto a Kvaratskhelia perch√© non hai ancora venduto Osimhen.¬†

Mi hanno colpito le parole di Conte anche su Di Lorenzo, un ragazzo che si è sentito abbandonato e ora lo strappo è stato ricucito".