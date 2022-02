Sport Mediaset, Miceli: "Koulibaly? Si sentiva sempre una cosa su di lui, c'è un tabù che è stato sfatato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sport Mediaset Daniele Miceli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato di gennaio di chi lotta per lo scudetto? Ognuno aveva le sue necessità, la Juventus si è presa dei rischi impegnando cifre importanti per Vlahovic e Zakaria, non centrare la Champions comporterebbe guai seri. Il Milan ed il Napoli sono rimasti fermi perchè a fine stagione ci sarà un cambio generazionale che dipenderà anche dalla Champions League, l’Atalanta invece sa quando vendere e quando comprare. Il problema per la lotta Champions è l’inserimento della Juventus per via degli acquisti, occhio al Milan che potrebbe rimanere fuori ma andiamoci con i piedi di piombo. Il Napoli sul mercato non aveva molta esigenza di intervenire, ha fatto una operazione low cost con Tuanzebe per andare a sostituire quel Manolas che non era più centrale nelle gerarchie del club.

Manolas? Si sentiva sempre l’eco su Koulibaly, che giocasse bene perchè aveva un forte compagno affianco. Invece è un tabù che è stato sfatato.

Ghoulam? Può dare un contributo importante fino alla fine della stagione, quando vedrà scadere il suo contratto con il club azzurro.

Napoli primatista della sfortuna con Ospina e Lozano? Incredibile, visto l’infortunio alla spalla per l’attaccante messicano”