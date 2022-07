Spinesi: "Osimhen vale Vlahovic, il Napoli ha un difetto. Due volte vicino a vestire l'azzurro"

Gionatha Spinesi è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live in onda su CalcioNapoli24 TV:

"Osimhen? Lo metto tra i primi attaccanti della Serie A, insieme a Vlaohic. Sono convinto che non ha espresso non tutte le sue potenzialità. Sono convinto che in una situazione più ambiziosa possa far vedere ancora tanto rispetto a quello che si è visto sino adesso.

Spalletti ha fatto un po' di rodaggio, sposa in pieno le mie idee e ha finito di conoscere le caratteristiche dei suoi calciatori. Sa che c'è bisogno di fisicità per arrivare bene al momento clou della stagione. Il Napoli ha sofferto della mancanza di fisicità.

Io a Napoli? Sono 22 anni che frequento Napoli: abbiamo pensato di fare un progetto importante. Ci saimo uniti in una società che dal primo di Luglio andrà ad abbracciare i classe di giovani, con la voglia di insegnare calcio: il calcio è uno sport ed è un diritto di tutti. Siamo ad Agnano all'ex campo Scarfoglio. Vogliamo trasmettere ai ragazzi il principio dello sport.

Due volte sono stato vicino al Napoli Una volta era praticamente fatta; nel mercato invernale Matarrese e Naldi era d'accordo poi per le situazioni economiche del Napoli col fallimento di giugno ha impedito il trasferimento. Poi un paio di anni dopo ci fu la stessa opportunità e non andò a buon fine: è sempre stato un mio sogno per la bellezza di poter indossare questa maglia. Poi mia moglie è napoletana, ho parenti napoletani".