Spiezia: "Situazione Salernitana in continuo divenire! Ci sono 8 positivi e altri calciatori con sintomi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Michele Spiezia, giornalista.

"Situazione in casa Salernitana in continuo divenire, al momento i positivi sono 8 ma ci sono un paio di giocatori con possibili sintomi da COVID-19 come la faringite. Sepe? Potrebbe essere ufficializzato a breve ma al momento i portieri ci sono, da suturare ci sarebbero ben altre emergenze. Sabatini è a lavoro da qualche giorno, difficile aspettarsi moltissimi movimenti attualmente anche se lui aveva pensato di voler chiudere subito 3-4 acquisti".