Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci crediamo oggi e lo abbiamo dimostrato in campionato di poter fermare tutti in casa. Il Napoli è uno squadrone, ha dei campioni ma noi dobbiamo fare la nostra gara perché abbiamo bisogno di punti. I tifosi ci danno sempre una spinta in più".