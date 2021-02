Spezia, Italiano: "Io pronto per una grande? In futuro vedremo, ho un pensiero in mente"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei liguri.

Lei si sente pronto per una grande?

"In questo momento penso sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno, l'unico pensiero che ho è quello di raggiungere questo obiettivo, che per noi sarebbe come vincere lo Scudetto. Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà"