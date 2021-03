Spezia, Italiano: "Contro il Napoli fatto una bella figura perché abbiamo alzato il livello di concentrazione"

Ultime nocizie calcio - Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta:

Il match contro l'Atalanta assomiglia a quelli giocati con Napoli, Sassuolo e Milan. Percepisce la stessa carica vincente che c'è stata nelle precedenti gare così importanti?

"In queste gare dove abbiamo fatto una gran bella figura penso che sia stato alzato il livello di attenzione nella percezione del pericolo. Se noi interpretiamo la partita in questo modo, se scendiamo in campo con la consapevolezza che possiamo sì subire l'avversario perchè è più forte di noi ma lo affrontiamo con un certo tipo di atteggiamento allora possiamo fare risultato come accaduto nelle precedenti gare".