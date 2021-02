Napoli Calcio - Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ha parlato Stefano Chisoli, presidente dello Spezia:

Italiano

“Italiano pronto per l’avventura al Napoli? No, non è pronto, deve rimanere a Spezia ancora per tanti anni, (ride, ndr.) Italiano è un grande allenatore e speriamo che resti ancora un po’ con noi. E’ attenzionato da grandi squadre, ma lui è concentrato sul nostro progetto, poi la priorità della nuova proprietà americana è quella di confermarlo”.