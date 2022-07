Specchia: "Tanti addii nel Napoli ma nessuno era leader. Ostigard? Che colpo, rendimento alla Koulibaly. Kvaratskhelia? Ricorda Leao"

Paolo Specchia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono andati via diversi calciatori, ma non erano leader. Spalletti sa benissimo analizzare. Kim non sappiamo che valore avrà, però anche Koulibaly è cresciuto nel tempo. Ostigard? Bel colpo, buon giocatore strutturato e rapido. Era al genoa però, ha ricoperto buchi e ha fatto partitoni che ricorda Koulibaly nella prestazione. Zielinski? E' stato utilizzato nella posizione di sottopunta ma non ha la vocazione. Lui è una mezzala. Spalletti è passato al 4-3-3 perchè si è reso conto di qualcosa. Kvaratskhelia? Non lo conosco bene, ma ha fisicità, cosa che ha chiesto Spalletti ai suoi. Non farà rimpiangere Insigne, ricorda Leao".