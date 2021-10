Spartak, l'ex presidente: "L'arbitro ci ha aiutati apertamente, con l'espulsione di Mario Rui è cambiato tutto. Spartak bravo ad averne approfittato"

Napoli Calcio - L’ex presidente dello Spartak Mosca, Andrey Chervichenko, ha rilasciato un’intervista a Sovsport.

«Penso che tutto si sia capovolto dopo l’espulsione. E’ stato un raro caso in cui l’arbitro ci ha aiutati apertamente. Difficile vedere il cartellino rosso in quel momento con l’espulsione di Mario Rui. L’arbitro è un bravo ragazzo, ha fatto un buon lavoro e lo Spartak è stato bravo ad averne approfittato. Raramente otteniamo un tale vantaggio, intendo arbitrale. I punti sono stati guadagnati per la Russia e lo Spartak ora ha qualche possibilità. Battere il Napoli sul suo campo è più bello della vittoria dello Sheriff sul Real Madrid»