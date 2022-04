Spalletti sul ritorno di Di Lorenzo: "Deciderà lui quando rientrare: è un leader, pesa la sua assenza"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Napoli Sassuolo. Prima del match Napoli Sassuolo, ha parlato in conferenza Spalletti anche di Alex Meret:

"Di Lorenzo? Ha spessore, la cosa giusta, va nel super forte, nell'extra. Dà tutto in campo ed è alla ricerca di cose nuove. Non devi trovargli la soluzione, lo fa da solo. Taciturno ma un leader, avercelo è differente dal non averlo. Bisogna valutare bene per domani ma Zanoli ha fatto il suo, in prospettiva è un giocatore forte e ha cose che assomigliano a Di Lorenzo. Ha bisogno di esperienza in più. Valutiamo la reazione di oggi, Di Lorenzo è andato bene, ma è una cosa che sceglie lui".