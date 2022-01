Spalletti su Osimhen: "Fondamentale fargli prendere confidenza, è scivolato troppe volte perchè il campo era insidioso"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Bologna Napoli. Il match Bologna Napoli termina allo stadio dall'Ara e parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 22esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Bologna Napoli, Spalletti in conferenza stampa

Post Bologna Napoli Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta post gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, è scivolato troppe volte perchè il campo era insidioso. Diventa fondamentale avergli fatto prendere confidenza con la partita vera, come aver riavuto Fabian dal 1': fa un po' la differenza, è un calciatore forte e per ambire alle prime quattro posizioni ci vogliono giocatori forti, che hanno un carattere ed una qualità mentale, forza fisica, roba da reggere l'urto quando si va in contrasto con i calciatori e con partite che si possono perdere"