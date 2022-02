Spalletti su Mario Rui: "E' un professore, non perde mai la palla ed è tra quelli che corre di più"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche di Mario Rui. Ecco un estratto:

"Mario Rui palla al piede è un professore, è quello che non perde mai palla. Cerchi di migliorare una qualità e danneggi la tua prima qualità. Mario Rui, oltre ad avere questi numeri in fase di possesso, è uno di quelli che corre più di tutti tra quelli che abbiamo in rosa. Insigne è il capitano e finché dimostra quello che sta dimostrando, anche in termini di disponibilità al sacrificio, quello è il suo ruolo".