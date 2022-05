Spalletti su Kvaratskhelia: "Non so se riuscirà ad adattarsi alla Serie A"

Spezia Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta dopo la gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli deve mantenere questa qualità tecnica alta come vista oggi tra Insigne e Mertens. E' così che si fa gol alle squadre avversarie. Uno parte sicuro che è Insigne e Kvaratskhelia è arrivato, capiremo se però riuscirà ad adattarsi ad un calcio differente. Arriverà in Serie A da un altro campionato molto differente, vedremo come saprà adattarsi. Per Mertens parla la storia, è un leader e di quelli che il calcio ha bisogno".