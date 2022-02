Spalletti su Koulibaly: "Gioca dal 1'? Mi sembra irrispettoso per chi dovesse fargli posto"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta in quel di Castel Volturno, al Konami Training Center, la sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Inter. Gentili lettori e lettrici di CalcioNapoli24.it, di seguito vi proponiamo il live testuale della suddetta conferenza.

Qui la diretta testuale della conferenza stampa.

Koulibaly gioca?

"Mi sembra irrispettoso per chi dovesse fargli posto di farlo entrare dal primo momento. E' un calciatore differente, basta guardare quello che ha fatto lui quando ha vinto la Coppa: è andato subito a salutare gli avversari, prima coloro i quali avevano sbagliato il rigore. E' lo spessore dell'uomo ad essere differente, avremmo scelto tutti di fare qualcosa di differente. Va tenuto conto quello che hanno fatto tutti quelli che hanno giocato fin qui in questi giorni, serve rispetto verso loro e tutto il gruppo. Per me è facile: qualunque scelta io prenda, faccio bene. Si aspetta domani per la formazione..."